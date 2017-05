1 stycznia 2018 roku ma wejść w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Wspomniane przepisy sprawią przede wszystkim, że urządzenia fiskalne zaczną pracować w trybie online, tzn. przesyłać dane o prowadzonej sprzedaży do serwerów MF. Co więcej, nowe Rozporządzenie zapewni większą elastyczność w rozbudowywaniu funkcjonalności poszczególnych kas oraz ułatwi usuwanie usterek w działaniu konkretnych modeli.

Zdalna aktualizacja programu pracy kasy

W niedalekiej przyszłości kasy fiskalne zyskają szereg dodatkowych funkcji. Nowe urządzenia nie tylko zaczną na bieżąco współpracować z centralnym repozytorium Ministerstwa Finansów, ale także zaoferują płynną wymianę danych z terminalami płatniczymi oraz bezpieczne realizowanie elektronicznych paragonów. Niewykluczone również, że na tym zmiany w sposobie działania kas fiskalnych się nie skończą. Zgodnie z ostatnim projektem Rozporządzenia w tej sprawie, producenci technologii sprzedaży będą mogli znacznie szybciej wprowadzać modyfikacje w oprogramowaniu konkretnych urządzeń rejestrujących. Jak w praktyce ma to wyglądać?

- W projekcie Rozporządzenia można przeczytać, że aktualizacja programu pracy kasy będzie pobierana wyłącznie z bezpiecznego źródła, dostarczonego przez producenta danego modelu. Co więcej, urządzenie samo poinformuje podatnika o tym, że jest dostępna nowa wersja oprogramowania. Po jej zaakceptowaniu, program pracy kasy zostanie automatycznie zaktualizowany. Procedura ta będzie przypominała instalację nowej wersji systemu na smartfonie bądź tablecie. Z tą różnicą, że nie wymusi przerywania pracy kasjera - wyjaśnia Marcin Ciechowicz, ekspert Polskiego Centrum Kas Fiskalnych.

Uproszczony tryb wydawania decyzji GUM

Warto podkreślić, że Rozporządzenie reguluje konieczność uzyskania nowej homologacji w przypadku zmian w konstrukcji, funkcjach bądź oprogramowaniu urządzenia fiskalnego. Tylko wtedy kasa będzie mogła trafić ponownie do obrotu. Równocześnie jednak, przepisy przewidują też uproszczony tryb wydawania decyzji przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. A procedura „przyspieszonej homologacji” będzie dotyczyła właśnie sytuacji, w której producent kasy rejestrującej przedstawi do zatwierdzenia nową wersję oprogramowania – przy braku zmian w innych elementach konstrukcji. Po wydaniu pozytywnej decyzji przez Prezesa GUM, aktualizacja programu urządzenia fiskalnego zostanie udostępniona do pobrania.

Skutki wprowadzenia nowego systemu fiskalizacji

Uproszczona aktualizacja oprogramowania kasy przyczyni się do tego, że przedsiębiorcy w przyszłości zyskają dostęp do dodatkowych funkcjonalności. Nie będą więc musieli kupować kolejnych urządzeń rejestrujących, aby móc skorzystać z najnowszej wersji programu pracy. A to tylko jeden z rezultatów ustanowienia systemu fiskalizacji online. Rozwiązanie prawne i technologiczne, które zostanie wprowadzone w przyszłym roku, wpłynie zarówno na unowocześnienie obrotu gospodarczego, jak i na skuteczniejsze zarządzanie firmą.

- Szybka analiza danych, które będą na bieżąco archiwizowane w pamięci urządzenia, ułatwi podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Ponadto, wszystkie kasy fiskalne, dopuszczane do obrotu od 2018 roku, zagwarantują płynną współpracę z terminalami płatniczymi. Dzięki temu każdy przedsiębiorca będzie mógł zaoferować swoim klientom sfinalizowanie transakcji także w formie elektronicznej - podkreśla Marcin Ciechowicz.